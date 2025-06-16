Зеленский внес в парламент кандидатуру нового генпрокурора

Руслан Кравченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n207108-zelenskiy-vnes-v-parlament-kandidaturu-novogo-genprokurora.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань, — зазначив Стефанчук.

Також про подання Зеленським кандидатури Стефанчука повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Завтра, 17 червня відбудеться засідання фракції «Слуга Народу», в ході якого буде представлено кандидатуру Генерального прокурора України, — зазначив він.

Кравченко раніше був очільником Київської ОВА, а нині обіймає посаду голови Державної податкової служби.