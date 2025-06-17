Разрушения в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

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Армія рф атакували Київ та його околиці 175 дронами, 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами.

Найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. До 99 зросла кількість постраждалих. Госпіталізувати довелося 59 осіб. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 17 червня повідомив у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що рятувальники отримали інформацію про щонайменше п’ятьох зниклих безвісти мешканців зруйнованого будинку. Ці люди не виходять на зв’язок з рідними.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки було знищено два відділення в Києві — 03124 та 03126.

Міський голова Віталій Кличко поінформував у Telegram, що в Києві на місці атаки знаходять касетні боєприпаси, які використовуються для збільшення ураження. Частини цих боєприпасів знайшли на Нивках.

В Офісі генерального прокурора поінформували, що в Соломʼянському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ще в одному будинку сталася пожежа. Також пошкоджено гуртожиток університету.

У Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці внаслідок пожежі й вибиті вікна у дитячому садку. Також пошкоджено вагони потягу «Дарниця-Львів».

А в Шевченківському районі виникла пожежу на верхніх поверхах житлового будинку та пошкоджено гуртожиток, вибиті вікна у сусідніх будинках.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває на саміті G7 в Канаді, коментуючи обстріл Києва, зазначив, що отримує доповіді від МВС.

Такі атаки — чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, — написав глава держави в Telegram.

У компанії ДТЕК заявили, що через обстріли росіян 1 тис. 148 осель киян залишились без світла. Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

Нагадаємо, Нагадаємо, країна-агресор росія у ніч на 17 червня здійснила масовану атаку на Київ. Окупанти атакували столицю дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами різних типів. Під обстрілами перебували житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Наразі відомо про 14 загиблих та 55 постраждалих. Серед жертв — громадянин США.