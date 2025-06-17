рф масовано атакувала Київ дронами та ракетами. Фото: соцмережі

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Ракурс

Країна-агресор росія у ніч на 17 червня здійснила масовану атаку на Київ.

Окупанти атакували столицю дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами різних типів. Вибухи лунали у різних районах міста — Солом’янському, Дарницькому та Святошинському. Про це міський голова Віталій Кличко та голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомили у Telegram.

За даними Кличка, внаслідок обстрілу постраждали 55 людей, більше ніж 30 із них госпіталізували. Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. А Тимур Ткаченко заявив про 14 загиблих.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що вночі під ворожим обстрілом перебували 27 локацій — житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів.

Столична влада поінформувала, що в Солом’янському районі через обстріл окупантів пошкоджені два житлові будинки. Там постраждали 18 людей, шістьох з яких госпіталізували. Інший будинок було зруйновано, там під завалами можуть бути люди. Попередньо, в дім влучила балістична ракета.

Також пожежі спалахнули на верхніх поверхах житлового будинку в Шевченківському районі. Також обстріл пошкодив один із гуртожитків Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, 16 червня росіяни завдали авіаційного удару по житловому кварталу Купянська на Харківщині. Було влучання в багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі у квартирах. Ймовірно, загинули троє осіб.