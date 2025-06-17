Разрушения в Киевской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n207140-nochnaya-ataka-rf-razrusheniya-zafiksirovali-v-chetyreh-rayonah-kievschiny.html

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Київська область була масовано атакована російськими БпЛА та ракетами різних типів.

Повітряна тривога на Київщині тривала всю ніч. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони й були збиті ворожі цілі. Окупанти поранили 55-річну жінку у Вишгородському районі — у неї різана рана плеча. У приватному будинку повибивало вікна. Про це керівник Київської ОВА Микола Калашник 17 червня повідомив у Telegram.

У Фастівському районі російські обстріли призвели до пошкодження приватного будинку, двох автомобілів та господарчих споруд. А в Броварському районі рятувальники загасили пожежу господарчої будівлі на території підприємства. Також було пошкоджено приватний дім. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.

Також стало відомо, що під масованої атаки на Київ та область росіяни пошкодили залізницю та вагони із зерном.

Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Втім. Без шансів. Все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде, — повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Загинуло 15 осіб, серед жертв — громадянин Сполучених Штатів Америки. Після атаки до медиків звернулися 114 постраждалих, з яких 68 госпіталізували.