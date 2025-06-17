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В Украине назначен новый генпрокурор
В Украине назначен новый генпрокурорhttps://racurs.ua/n207146-v-ukraine-naznachen-novyy-genprokuror.htmlРакурс
Верховна Рада 17 червня погодила призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора.
Парламент для призначення Кравченка генеральним прокурором України знайшла голоси 273 депутатів. Не підтримали призначення: «Європейська солідарність» та «Голос».
Кравченко — 35-річний уродженець Сєверодонецька.
Він став наймолодшим генеральним прокурором за всю історію України.
Кравченко раніше очолював Київську ОВА, був військовим прокурором і прокурором у справі Януковича. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
З кінця 2024 року очолював Державну податкову службу України.
У 2023 році брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
У Центрі протидії корупції зафіксували обіцянки Кравченка під час затвердження його кандидатури в парламенті:
Обіцянка не відкривати справи через політичні мотиви та бути політично незалежним
Я буду сам і змушу всіх при прийнятті рішень рахувати всі моменти, що людина зробила для нашої держави, для її захисту, для збереження життя кожної людини. Але рішення має бути одним — справедливим та законним.
Моє завдання, як генерального прокурора, буде чітким і конкретним — тримати всіх у межах закону.
Відповідальність для мене не риторика, а звичай.
Неприпустимо, щоб людина ставала обʼєктом кримінального переслідування лише для того, щоб хтось виконав план, виправдав своє перебування на посаді, чи зробив із ним гучну справу. Посада і статус не можуть бути приводом для демонстративного правосуддя. Бо за кожною такою справою зламані долі, знищена карʼєра, зруйновані мрії. За кожним формальним обвинуваченням, які часто закінчуються виправдовувальним вироком або вмовлянням людини на угоду зі слідством — втрачені роки життя, втрачені державні ресурси, дискредитація самих правоохоронних органів.
Я представляю не політичну силу, а закон. І переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-яким політичним впливом.
Обіцянка відновити довіру до прокуратури
«Основну мету у сфері діяльності на цій посаді я бачу такою — відновлення ролі прокуратури як координатора роботи всіх правоохоронних органів»
Друге — це повернення довіри до органів прокуратури. Як зі сторони суспільства, громадськості, міжнародних партнерів, так і безпосередньо вас — Верховної Ради. Забезпечення справедливості в кожній справі. Невідворотність покарання. Збір доказів для Міжнародного кримінального суду щодо злочинів росії. Жоден злочин не уникне покарання. І я знаю, як це робити.
Підняття зарплат для прокурорів
У промові Кравченка ця цитата більше виглядала як прохання до Верховної Ради.
Я знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплати. Знайте, що яким би не було ваше сьогоднішнє рішення щодо моєї кандидатури, користуючись нагодою спілкування з вами, прошу виконати свою обіцянку.
Обіцянка не розводити в прокуратурі «кумівства»
І, до речі, у мене немає родичі в органах прокуратури. І переконую вас, що вони там не зʼявляться.
У виступі Кравченко уникнув питань щодо подолання корупції та планів щодо реформування прокуратури. Зокрема і вирішення суспільно важливого питання щодо «прокурорів з інвалідністю».