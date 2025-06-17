В Украине назначен новый генпрокурор

Верховна Рада 17 червня погодила призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора.

Парламент для призначення Кравченка генеральним прокурором України знайшла голоси 273 депутатів. Не підтримали призначення: «Європейська солідарність» та «Голос».

Кравченко — 35-річний уродженець Сєверодонецька.

Він став наймолодшим генеральним прокурором за всю історію України.

Кравченко раніше очолював Київську ОВА, був військовим прокурором і прокурором у справі Януковича. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

З кінця 2024 року очолював Державну податкову службу України.

У 2023 році брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

У Центрі протидії корупції зафіксували обіцянки Кравченка під час затвердження його кандидатури в парламенті:

Я буду сам і змушу всіх при прийнятті рішень рахувати всі моменти, що людина зробила для нашої держави, для її захисту, для збереження життя кожної людини. Але рішення має бути одним — справедливим та законним.

Моє завдання, як генерального прокурора, буде чітким і конкретним — тримати всіх у межах закону.

Відповідальність для мене не риторика, а звичай.

Неприпустимо, щоб людина ставала обʼєктом кримінального переслідування лише для того, щоб хтось виконав план, виправдав своє перебування на посаді, чи зробив із ним гучну справу. Посада і статус не можуть бути приводом для демонстративного правосуддя. Бо за кожною такою справою зламані долі, знищена карʼєра, зруйновані мрії. За кожним формальним обвинуваченням, які часто закінчуються виправдовувальним вироком або вмовлянням людини на угоду зі слідством — втрачені роки життя, втрачені державні ресурси, дискредитація самих правоохоронних органів.

Я представляю не політичну силу, а закон. І переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-яким політичним впливом.