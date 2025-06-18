Безуглая назвала смерть от ракеты 31-летнего киевлянина "кармой" из-за того, что тот "косил от армии"

https://racurs.ua/n207176-bezuglaya-nazvala-smert-ot-rakety-31-letnego-kievlyanina-karmoy-iz-za-togo-chto-tot-kosil.html

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Позафракційна народна депутатка Мар’яна Безугла назвала смерть 31-річного Дмитра Ісаєнка, який загинув внаслідок російської масованої атаки по Києву, «кармою» через те, що той нібито «косив від армії».

Свої слова народна обраниця підкріпила новиною «Української правди. Життя», в якій зазначено, що загиблий був студентом 1 курсу магістратури одного зі столичних вишів.

Користувачі соцмереж обурилися такими висловлюваннями парламентарки.

Зокрема, допис Мар’яни Безуглої прокоментувала кінорежисерка і письменниця Ірина Цілик — за словами мисткині, вона також спробує повірити в карму, зокрема для нардепки, яка «вкотре ефектно пробила дно».

На слова нардепки також відреагував військовий 72-ї бригади ЗСУ Віктор Пилипенко, він зазначив, що йому «соромно» через те, що вчився в одній школі разом із Безуглою.