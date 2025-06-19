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Рашисты планируют провести «культурную зачистку» ВОТ до 2036 года, фото: «Укринформ»

кремль запускает стратегию культурной зачистки на оккупированных территориях — разведка

19 июн 2025, 13:27
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кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики, ключовий аспект якої — зосередження на російській культурі та мові як «основах національної єдності».

Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати до 2036 року 95% так званої «загальноросійської ідентичності», — наголошують у розвідці.

Зазначається, що цей документ окреслює два магістральні вектори:

  • русифікація окупованих територій. Ідеться про офіційне закріплення курсу на витіснення національних ідентичностей з тимчасово окупованих територій України, а також Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. кремль не приховує, що його подальша мета — білорусь. Передбачається посилення пропагандистського впливу, а також розширення ролі російської мови як «універсального засобу міжнаціонального спілкування»;
  • посилення антимігрантської політики під виглядом «боротьби з екстремізмом». Прирівнюючи 6 млн мігрантів до джерел загрози, москва дедалі активніше використовує ксенофобські наративи як інструмент політичної мобілізації, спекулюючи на суспільних настроях — згідно з результатами соціологічних опитувань, понад 80% росіян переконані, що кількість мігрантів у країні є надмірною.

Источник: Ракурс


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