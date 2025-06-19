Рашисти планують провести «культурну зачистку» ТОТ до 2036 року, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n207188-kreml-zapuskaie-strategiu-kulturnoyi-zachystky-na-okupovanyh-terytoriyah-rozvidka.html

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кремль готується затвердити оновлену Стратегію державної національної політики, ключовий аспект якої — зосередження на російській культурі та мові як «основах національної єдності».

Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати до 2036 року 95% так званої «загальноросійської ідентичності», — наголошують у розвідці.

Зазначається, що цей документ окреслює два магістральні вектори: