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Ракурс
Антидронові сітки на Сумщині, фото: Олег Григоров

Дороги Сумщини укривають антидроновими сітками (ФОТО)

19 чер 2025, 12:49
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На Сумщині дороги закривають антидроновими сітками.

Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, опублікувавши відповідне фото.

Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак, — зазначи він. — ▫️Такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів. Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики.

Джерело: Ракурс


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