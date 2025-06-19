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Ракурс
Антидроновые сетки на Сумщине, фото: Олег Григоров

Дороги Сумщины укрывают антидроновыми сетками (ФОТО)

19 июн 2025, 12:49
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На Сумщині дороги закривають антидроновими сітками.

Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, опублікувавши відповідне фото.

Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак, — зазначи він. — ▫️Такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів. Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики.

Источник: Ракурс


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