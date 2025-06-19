Володимир Зеленський відвідав місце влучання російської ракети, скріншот відео

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 19 червня, відвідав місце влучання російської фугасної ракети в київську багатоповерхівку і вшанував пам’ять загиблих.

Відповідне відео він опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати, — зазначив Зеленський.

Цей обстріл — нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни, — наголосив він.

Нагадаємо, вранці 17 червня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерхівці у Солом’янському районі Києва. Вчора, 18 червня, пошуково-рятувальні роботи було завершено, з-під завалів дістали тіла 23 загиблих.