Олесь Довгий, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n207185-novyy-antyrekord-u-radi-stalo-na-sche-odnogo-deputata-menshe.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого.

За відповідне рішення проголосували 244 народні обранці. Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В Парламенті новий антирекорд по кількості депутатів, 398, — наголосив Железняк.

Вчора, 18 червня, Довгий на своїй Фейсбук-сторінці опублікував повідомлення, в якому заявив, що «іде з політики» та написав заяву про припинення повноважень народного депутата. За словами Довгого, він надалі не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.