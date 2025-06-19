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Ракурс
Олесь Довгий, фото: Вадим Чуприна

Новий антирекорд — у Раді стало на ще одного депутата менше

19 чер 2025, 11:29
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Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого.

За відповідне рішення проголосували 244 народні обранці. Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В Парламенті новий антирекорд по кількості депутатів, 398, — наголосив Железняк.

Вчора, 18 червня, Довгий на своїй Фейсбук-сторінці опублікував повідомлення, в якому заявив, що «іде з політики» та написав заяву про припинення повноважень народного депутата. За словами Довгого, він надалі не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Джерело: Ракурс


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