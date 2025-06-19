Споживання електроенергії зростає - Укренерго

В Україні зростає споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n207184-spojyvannya-elektroenergiyi-zrostaie-ukrenergo.html

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В Україні зросло споживання електроенергії.

Сьогодні, 19 червня, станом на 9.30, воно було на 3,1% вищим, ніж попереднього дня. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина таких змін — вища, порівняно із попереднім днем, хмарність у кількох областях, — зазначили у компанії — Це зумовлює нижчу продуктивність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 18 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 17 червня.

З урахуванням погодних факторів, зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10.00 до 18.00, — закликають у «Укренерго».

У компанії нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.