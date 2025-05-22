рф готується підключити ЗАЕС до свої енергосистеми. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206498-rf-gotuietsya-pidkluchyty-zaes-do-svoeyi-energosystemy-foto.html

Ракурс

Запорізьку АЕС невдовзі можуть підключити до російської енергосистеми.

Підготовлена для цього ЛЕП може запрацювати найближчими тижнями, бо розподільчий вузол та компресорна станція вже майже готові у районах окупованих Маріуполя та Бердянська. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 22 травня повідомив у Telegram.

Фіксуємо нову магістраль через Маріупольский район. Зокрема на ділянці 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E з лютого по травень побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією, а на ділянці 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E закінчують з'єднання з мережею, — йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко опублікував скріншоти карт. На кадрах можна побачити, що, ймовірно, окупанти вийшли на фінальну стадію роботи.

Нагадаємо, 7 травня внаслідок ворожого обстрілу ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану «атомку» із об'єднаною енергосистемою України. А загалом з початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі знеструмлення.