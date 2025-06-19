На Харківщині дрони підрозділу «Фенікс» знищили ворожу важку вогнеметну систему «Солнцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 19 червня, опубліковане у Telegram-каналі прикордонного підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс».

Пілоти підрозділу «Фенікс» б’ють по ворожій логістиці та техніці на Харківщині. Знищено важку вогнеметну систему, танк, наземний роботизований комплекс, автомобільну техніку, — вказано в описі відео.