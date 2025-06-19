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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Ворожий «Солнцепьок» та танки знищили дрони на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207189-vorojyy-solncepok-ta-tanky-znyschyly-drony-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
На Харківщині дрони підрозділу «Фенікс» знищили ворожу важку вогнеметну систему «Солнцепьок».
Відповідне відео сьогодні, 19 червня, опубліковане у Telegram-каналі прикордонного підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс».
Пілоти підрозділу «Фенікс» б’ють по ворожій логістиці та техніці на Харківщині. Знищено важку вогнеметну систему, танк, наземний роботизований комплекс, автомобільну техніку, — вказано в описі відео.