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Ракурс
Армия рф продвинулась на Донетчине. Карта: DeepState

Армия рф оккупировала село на Донбассе и продвинулась еще около двух — DeepState

20 июн 2025, 12:54
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Армія російської федерації здобула деякі успіхи на фронті.

Противник зумів окупувати село Шевченко Перше. Цей населений пункт входить до складу Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. Про його захоплення моніторинговий проект DeepState 20 червня повідомив у Telegram.

Крім того, ворожа армія просунулася біля села Новооленівка, яка входить до Покровської міської громади. Також противник мав успіхи у районі Малинівки, яка входить до Гродівської селищної громади Покровського району.

Армія рф просунулася на Донеччині. Карта: DeepState

Армія рф просунулася на Донеччині. Карта: DeepState

Армія рф просунулася на Донеччині. Карта: DeepState

Нагадаємо, моніторинговий проект DeepState напередодні поінформував, що окупанти просунулися біля Юнаківки на Сумщині, біля Олександро-Калинового та Одрадного у Донецькій області. «У Сумській області станом на 19 червня було окуповано 211,48 кв. км, а на Донеччині ворог зумів захопити 2 тис. 123,17 кв. км.

Источник: Ракурс


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