Армія рф просунулася на Донеччині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n207214-armiya-rf-okupuvala-selo-na-donechchyni-y-prosunulasya-sche-bilya-dvoh-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації здобула деякі успіхи на фронті.

Противник зумів окупувати село Шевченко Перше. Цей населений пункт входить до складу Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. Про його захоплення моніторинговий проект DeepState 20 червня повідомив у Telegram.

Крім того, ворожа армія просунулася біля села Новооленівка, яка входить до Покровської міської громади. Також противник мав успіхи у районі Малинівки, яка входить до Гродівської селищної громади Покровського району.

Нагадаємо, моніторинговий проект DeepState напередодні поінформував, що окупанти просунулися біля Юнаківки на Сумщині, біля Олександро-Калинового та Одрадного у Донецькій області. «У Сумській області станом на 19 червня було окуповано 211,48 кв. км, а на Донеччині ворог зумів захопити 2 тис. 123,17 кв. км.