Последствия урагана на Ровенщине, фото: Ровенская ОВА

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На Рівненщині потужний буревій знищив понад 700 га лісу.

Про це сьогодні, 20 червня, повідомила прес-служба Рівненської ОВА.

Потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 гектарів лісу. Повалені тисячі дерев — сосни, дуби, берези, вільхи, — розповіли в ОВА.

В ОВА наголошують, що розробку постраждалих ділянок необхідно розпочати якнайшвидше.