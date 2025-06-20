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Последствия урагана на Ровенщине, фото: Ровенская ОВА
700 гектаров леса уничтожил ураган на Ровенщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207221-700-gektarov-lesa-unichtojil-uragan-na-rovenschine-foto-video.htmlРакурс
На Рівненщині потужний буревій знищив понад 700 га лісу.
Про це сьогодні, 20 червня, повідомила прес-служба Рівненської ОВА.
Потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 гектарів лісу. Повалені тисячі дерев — сосни, дуби, берези, вільхи, — розповіли в ОВА.
В ОВА наголошують, що розробку постраждалих ділянок необхідно розпочати якнайшвидше.
Маємо діяти швидко і в межах закону. Це питання не лише лісової та деревообробної галузей, а й екології та стабільності місцевих бюджетів. Якість деревини знижується з кожним днем. Якщо зволікати — посилимо ризики пожеж та економічні втрати. Працюємо спільно з усіма рівнями влади, — зазначив заступник голови ОВА Олександр Кохан, який ознайомився із ситуацією на місці.