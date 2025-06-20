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Ракурс
Последствия урагана на Ровенщине, фото: Ровенская ОВА

700 гектаров леса уничтожил ураган на Ровенщине (ФОТО, ВИДЕО)

20 июн 2025, 18:46
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На Рівненщині потужний буревій знищив понад 700 га лісу.

Про це сьогодні, 20 червня, повідомила прес-служба Рівненської ОВА.

Потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 гектарів лісу. Повалені тисячі дерев — сосни, дуби, берези, вільхи, — розповіли в ОВА.

В ОВА наголошують, що розробку постраждалих ділянок необхідно розпочати якнайшвидше.

Маємо діяти швидко і в межах закону. Це питання не лише лісової та деревообробної галузей, а й екології та стабільності місцевих бюджетів. Якість деревини знижується з кожним днем. Якщо зволікати — посилимо ризики пожеж та економічні втрати. Працюємо спільно з усіма рівнями влади, — зазначив заступник голови ОВА Олександр Кохан, який ознайомився із ситуацією на місці.

Наслідки буревію на Рівненщині, фото: Рівненська ОВА

Источник: Ракурс


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