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Уничтожение «шахедов» в Херсонской области, скриншот видео
Как на Херсонщине уничтожают «шахеды», показала Госпогранслужба (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207222-kak-na-hersonschine-unichtojaut-shahedy-pokazala-gospogranslujba-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео, в якому показано, як прикордонники Херсонського загону полюють на ворожі дрони-камікадзе.
Коли над Півднем України гуде «шахед» — для прикордонників Херсонського загону це не сигнал ховатися, а знак: час полювати, — вказано в описі відео. — Вогневі групи працюють в постійній напрузі й без права на помилку. Рішення — за секунди. Відпочинок — після чергового збиття.