Держприкордонслужба опублікувала відео, в якому показано, як прикордонники Херсонського загону полюють на ворожі дрони-камікадзе.

Коли над Півднем України гуде «шахед» — для прикордонників Херсонського загону це не сигнал ховатися, а знак: час полювати, — вказано в описі відео. — Вогневі групи працюють в постійній напрузі й без права на помилку. Рішення — за секунди. Відпочинок — після чергового збиття.