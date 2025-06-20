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Ракурс
Уничтожение «шахедов» в Херсонской области, скриншот видео

Как на Херсонщине уничтожают «шахеды», показала Госпогранслужба (ВИДЕО)

20 июн 2025, 19:42
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Держприкордонслужба опублікувала відео, в якому показано, як прикордонники Херсонського загону полюють на ворожі дрони-камікадзе.

Коли над Півднем України гуде «шахед» — для прикордонників Херсонського загону це не сигнал ховатися, а знак: час полювати, — вказано в описі відео. — Вогневі групи працюють в постійній напрузі й без права на помилку. Рішення — за секунди. Відпочинок — після чергового збиття.

Источник: Ракурс


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