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Ракурс
Знищення «шахедів» на Херсонщині, скріншот відео

Як на Херсонщині знищують «шахеди», показала Держприкордонслужба (ВІДЕО)

20 чер 2025, 19:42
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Держприкордонслужба опублікувала відео, в якому показано, як прикордонники Херсонського загону полюють на ворожі дрони-камікадзе.

Коли над Півднем України гуде «шахед» — для прикордонників Херсонського загону це не сигнал ховатися, а знак: час полювати, — вказано в описі відео. — Вогневі групи працюють в постійній напрузі й без права на помилку. Рішення — за секунди. Відпочинок — після чергового збиття.

Джерело: Ракурс


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