Зеленский прокомментировал информацию о возможной отставке правительства и выезде Чернышева за границу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку премʼєр-міністра Шмигаля і його уряду.

Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якби я вирішив 100% міняти прем'єра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи.

Також у президента запитали про ситуацію з міністром національної єдності Чернишовим.

Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене і уряду: перше — відкривати хаби в різних країнах, друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відрядження міністра національної єдності Олексія Чернишова підписане до кінця тижня.

Це запитання поставила депутатка «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, про це також свідчить прямий ефір з Верховної Ради під час години запитань до уряду, який вів депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Зараз віцепрем'єр-міністр Чернишов перебуває на кордоном. У його міністерстві заявляли, що відрядження відбувається у штатному режимі.

17 червня Міністерство національної єдності провело форум Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, на який як спікера заявили Чернишова, але він виступив онлайн.

НАБУ і САП 13 червня викрили корупційну схему із землею під забудову в Києві. Серед фігурантів — член правління НАК «Нафтогаз України», ексдержсекретар Мінрегіону Василь Володін та ексрадник міністра Мінрегіону Максим Горбатюк. Їх називають близькими до Олексія Чернишова.