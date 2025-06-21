В ЕС хотят чипировать всех собак и кошек

https://racurs.ua/n207249-v-es-hotyat-chipirovat-vseh-sobak-i-koshek.html

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У Європейському Союзі хочуть чипувати всіх собак та кішок.

За допомогою обов’язкової чіпізації чиновники планують боротися з контрабандою цуценят і кошенят, однією з причин якої є прагнення покупців заощадити.

Європарламент проголосував за нові стандарти захисту тварин, запропоновані Єврокомісією. Зокрема, вони передбачають, що всі собаки та кішки мають бути чиповані та внесені до європейського реєстру ще до їхнього продажу, пише Bild.

Чипування не вимагає наркозу і коштує близько 50 євро Транспондери розміром з рисове зерно вводяться спеціальним шприцом під шкіру, як правило, на лівій стороні шиї.

Політик з питань охорони навколишнього середовища в ЄС Петер Лізі задоволений результатами голосування:

Чипування та реєстрація собак — це ключовий інструмент для боротьби з незаконною торгівлею цуценятами, оскільки лише так можна відстежити походження тварин.

Крім того, є надія, що чипування розвантажить притулки, оскільки тварин, що втекли і втратилися, можна буде ідентифікувати і повернути власникам.

Законопроект також містить заборону на нанесення тваринам каліцтв, таких як усунення вух і хвостів, якщо на те немає медичних показань.