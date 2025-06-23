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Малюк рассказал детали покушений на Зеленского и Стерненко
Малюк рассказал детали покушений на Зеленского и Стерненкоhttps://racurs.ua/n207289-maluk-rasskazal-detali-pokusheniy-na-zelenskogo-i-sternenko.htmlРакурс
Василь Малюк розповів нові деталі спецоперацій, в яких СБУ запобігла двом замахам на президента України.
Минулого року у Польщі на Володимира Зеленського намагалися скоїти замах в аеропорту Жешува, заявив Малюк.
Його мав здійснити польський військовий пенсіонер, «який свято вірив в радянську ідею». Розглядалися варіанти використати FPV-дрон або снайперський комплекс. Його затримали.
Також була спроба замаху на Зеленського в Києві — до неї могли бути причетні полковники УДО, які працювали на 5-у службу фсб.
За завданням, вони мали знайти людей серед наближених до охорони Зеленського, які би змогли ліквідувати його на території Офісу президента. Окрім нього, ця ж група збирала інформацію і готувала замахи на Буданова та Малюка.
Минулого року була дуже гучна реалізація. СБУ затримала полковника, очільник Департаменту Управління державної охорони. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. Вони готували замах на нашого Президента — Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували виконавців і мали це реалізувати під час його переходу по території Офісу президента України, — зазначив Василь Малюк.
Він підкреслив, що для протидії ворожим планам було проведено складну роботу:
Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення до цієї групи.
Малюк подякував Агентству внутрішньої безпеки Польщі.
Голова СБУ розповів і чому хотіли вбити волонтера та блогера Сергія Стерненка:
Станом сьогодні Сергій поставив на фронт майже 200 000 FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим.
Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити «Бессарабську народну республіку» в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію.
Я розумів, що сам замах може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів. Але на той момент ми ще не бачили самого «виконавця». Я запросив Сергія до себе, ми проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону".
Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив. До речі, коли вже «сидів» на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже:
Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру винайняла, вона буде здійснювати замах. Він каже: «Та я вже «сиджу» на ній. Порядок.