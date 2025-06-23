Малюк розповів деталі замахів на Зеленського та Стерненка

https://racurs.ua/ua/n207289-maluk-rozpoviv-detali-zamahiv-na-zelenskogo-ta-sternenka.html

Ракурс

Василь Малюк розповів нові деталі спецоперацій, в яких СБУ запобігла двом замахам на президента України.

Минулого року у Польщі на Володимира Зеленського намагалися скоїти замах в аеропорту Жешува, заявив Малюк.

Його мав здійснити польський військовий пенсіонер, «який свято вірив в радянську ідею». Розглядалися варіанти використати FPV-дрон або снайперський комплекс. Його затримали.

Також була спроба замаху на Зеленського в Києві — до неї могли бути причетні полковники УДО, які працювали на 5-у службу фсб.

За завданням, вони мали знайти людей серед наближених до охорони Зеленського, які би змогли ліквідувати його на території Офісу президента. Окрім нього, ця ж група збирала інформацію і готувала замахи на Буданова та Малюка.

Минулого року була дуже гучна реалізація. СБУ затримала полковника, очільник Департаменту Управління державної охорони. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. Вони готували замах на нашого Президента — Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували виконавців і мали це реалізувати під час його переходу по території Офісу президента України, — зазначив Василь Малюк.

Він підкреслив, що для протидії ворожим планам було проведено складну роботу:

Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення до цієї групи.

Малюк подякував Агентству внутрішньої безпеки Польщі.

Голова СБУ розповів і чому хотіли вбити волонтера та блогера Сергія Стерненка: