Київ, Краматорськ та Білгород-Дністровський: кількість загиблих від російських ударів зросла

https://racurs.ua/ua/n207288-kyyiv-kramatorsk-ta-bilgorod-dnistrovskyy-kilkist-zagyblyh-vid-rosiyskyh-udariv-zrosla.html

Ракурс

У Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло восьмої людини, яку вбила російська ракета. Кількість постраждалих зросла до 33 людей.

Нагадаємо, росія у ніч на 23 червня використала проти України 368 засобів повітряного нападу. Українська ППО знешкодила 354 ворожі повітряні цілі: збито 146 ударних БпЛА типу Shahed, 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» та 5 крилатих ракет «Іскандер-К». Ще 196 цілей були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Основний напрямок удару припав на Київ. Зафіксовано прямі влучання у шести локаціях та падіння уламків збитих цілей у 25 локаціях у Києві та Київській області.

Тим часом кількість жертв російського удару по житловому будинку у Краматорську 21 червня зросла до п’яти. Вранці 23 червня рятувальники дістали з-під звалів тіло ще однієї загиблої людини.

У Білгороді-Дністровському внаслідок російського удару 23 червня в загинуло двоє людей. Наразі також відомо про щонайменше 12 поранених, з них троє у важкому стані, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості.