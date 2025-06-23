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Ракурс
Чернишов прийшов у НАБУ і заявив, що "відкритий до взаємодії"

Чернишов прийшов у НАБУ і заявив, що «відкритий до взаємодії»

23 чер 2025, 15:46
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Віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що 23 червня прибув до Національного антикорупційного бюро. Він додав, що «відкритий до взаємодії».

Про це Чернишов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

22 червня увечері він оголосив, що повернувся до України

Раніше з’являлася інформація, що бюро готується до вручення Чернишову підозри. Процесуальні дії проти себе міністр назвав чутками.

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Джерело: Ракурс


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