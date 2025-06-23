Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою

https://racurs.ua/ua/n207286-rosiyski-terorysty-atakuvaly-bilgorod-dnistrovskyy-balistykou.html

Ракурс

Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою.

Загалом було застосовано 2х балістичні ракети Іскандер-М, повідомляють монітори.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.

Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже тривають.