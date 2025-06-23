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Ракурс
Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою

Російські терористи атакували Білгород-Дністровський балістикою

23 чер 2025, 15:34
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Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою.

Загалом було застосовано 2х балістичні ракети Іскандер-М, повідомляють монітори.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.

Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже тривають.

Джерело: Ракурс


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