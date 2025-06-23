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Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою
Російські терористи атакували Білгород-Дністровський балістикоюhttps://racurs.ua/ua/n207286-rosiyski-terorysty-atakuvaly-bilgorod-dnistrovskyy-balistykou.htmlРакурс
Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою.
Загалом було застосовано 2х балістичні ракети Іскандер-М, повідомляють монітори.
За даними голови ОВА Олега Кіпера, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.
Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже тривають.