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Российские террористы атаковали Белгород-Днестровский баллистикой
Российские террористы атаковали Белгород-Днестровский баллистикойhttps://racurs.ua/n207286-rossiyskie-terroristy-atakovali-belgorod-dnestrovskiy-ballistikoy.htmlРакурс
Ворог опівдні 23 червня атакував місто Білгород-Дністровський балістикою.
Загалом було застосовано 2х балістичні ракети Іскандер-М, повідомляють монітори.
За даними голови ОВА Олега Кіпера, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.
Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже тривають.