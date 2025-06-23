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Ракурс
Чернышев пришел в НАБУ и заявил, что "открыт к взаимодействию"

Чернышев пришел в НАБУ и заявил, что «открыт к взаимодействию»

23 июн 2025, 15:46
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Віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що 23 червня прибув до Національного антикорупційного бюро. Він додав, що «відкритий до взаємодії».

Про це Чернишов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

22 червня увечері він оголосив, що повернувся до України

Раніше з’являлася інформація, що бюро готується до вручення Чернишову підозри. Процесуальні дії проти себе міністр назвав чутками.

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Источник: Ракурс


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