Чернышев пришел в НАБУ и заявил, что "открыт к взаимодействию"

https://racurs.ua/n207287-chernyshev-prishel-v-nabu-i-zayavil-chto-otkryt-k-vzaimodeystviu.html

Ракурс

Віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що 23 червня прибув до Національного антикорупційного бюро. Він додав, що «відкритий до взаємодії».

Про це Чернишов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

22 червня увечері він оголосив, що повернувся до України

Раніше з’являлася інформація, що бюро готується до вручення Чернишову підозри. Процесуальні дії проти себе міністр назвав чутками.

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