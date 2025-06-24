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Ракурс
Баллистический удар по Днепру: число погибших выросло

Баллистический удар по Днепру: число погибших выросло

24 июн 2025, 18:42
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У Дніпрі кількість загиблих зросла до 15, ще 174 людини постраждали.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Росіяни вдарили по місту у першій половині дня 24 червня чотирма балістичними ракетами.

У Дніпрі 25 червня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Мер міста Борис Філатов підписав відповідний указ.

З тих, кого госпіталізували, 12 у важкому стані. Найменшому постраждалому — 6 місяців.

Источник: Ракурс


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