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Ракурс
Из Ирана эвакуировали 31 украинца

Из Ирана эвакуировали 31 украинца (ФОТО)

24 июн 2025, 17:48
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З Ірану евакуювали 31 українця.

Серед евакуйованих — п’ятеро чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Їх евакуювали 24 червня.

Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва, повідомили у ГУР Міноборони.

Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.

Источник: Ракурс


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