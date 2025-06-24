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Ракурс
З Ірану евакуювали 31 українця

З охопленого обстрілами Ірану евакуювали 31 українця (ФОТО)

24 чер 2025, 17:48
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З Ірану евакуювали 31 українця.

Серед евакуйованих — п’ятеро чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Їх евакуювали 24 червня.

Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва, повідомили у ГУР Міноборони.

Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.

Джерело: Ракурс


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