Військові та поліція в рф заманюють алкозалежних та бездомних на війну за допомогою горілки та погроз

https://racurs.ua/ua/n207315-viyskovi-ta-policiya-v-rf-zamanuut-alkozalejnyh-ta-bezdomnyh-na-viynu-za-dopomogou-gorilky.html

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Військові та поліція у терористичній федерації заманюють алкозалежних та бездомних на війну за допомогою горілки та погроз.

Редакція німецького видання BILD отримала у своє розпорядження неймовірні кадри з фотоархіву Пункту відбору на військову службу за контрактом у Саранську. Ці фото та відео показують, якими способами армія шукає «50−60 тисяч добровольців на місяць» для війни в Україні, про що владімір путін з гордістю заявив 13 травня 2025 року.

Знімки зроблені в період із 10 по 14 червня цього року. На них вербувальники пропонують людям, що страждають від залежностей, «подарунки» — алкоголь і цигарки, щоб схилити їх до підписання контракту.

Разом із цими «дарами» військкоми простягають своїм жертвам брошури з рекламою військової служби та пропонують негайно вирушити на війну за солідний бонус, який отримають від міністерства оборони їхні родичі.

На одному відео, що також опинилося у розпорядженні BILD, військовий комісар каже чоловікові:

Ось можу прямо зараз оформити, і поїдеш. […] Давай я з бабою поговорю! Давай я твоїй бабі зараз все поясню! І вона сама тебе відпустить.

Ще один «аргумент» вербувальника для чоловіка, який все ще вагається, який нервово курить:

Соціальне забезпечення є повним. У формі, пострижений, гроші, героєм ще повернешся!

Часто військкоми приходять разом із поліцейськими, щоб чинити психологічний тиск на чоловіків, які раніше мали проблеми із законом. Їм загрожують, що вони знову опиняться у в’язниці, якщо не погодяться на контракт добровільно. До таких чоловіків вербувальники приходять і додому.

Залежні люди з глибинки росії після короткої підготовки та витверезіння часто прямують на найважчі завдання в Україні, пише військовий оглядач BILD Юліан Репке. Їхня підготовка триває лише близько двох тижнів, вони не вміють поводитися зі зброєю і зазвичай дуже швидко гинуть.