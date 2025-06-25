В Днепре количество погибших выросло до 18 человек. Фото: ГСЧС

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У Дніпрі зросла кількість жертв російської ракетної атаки 24 червня.

Наразі відомо про 18 загиблих. Через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей. Сьогодні в Дніпрі оголосили День жалоби. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи… Світла пам’ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих, — написав очільник області.

Керівник ОВА також поінформував, що минулої ночі та сьогодні вранці росіяни атакували Нікополь FPV-дронами. На щастя, ніхто не загинув та не постраждав.

А по Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив керованими авіабомбами. Виникла пожежа, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вдень 24 червня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Під ракетний удар потрапила інфраструктура, навчальні та медичні заклади, АЗС, будівлі хлібзаводу та одного з промислових підприємств. Також був приліт поблизу пасажирського потяга № 52 сполученням «Одеса — Запоріжжя».