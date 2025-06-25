Под Токмаком ВСУ ударили по железной дороге. Фото: Петр Андрющенко

https://racurs.ua/n207333-pod-tokmakom-vsu-udarili-po-jeleznoy-doroge-vrajeskiy-poezd-razrezalo-popolam.html

Ракурс

Сили оборони України провели успішну операцію на Півдні країни.

Об 11.15 в середу, 25 червня, українські захисники уразили залізницю в Токмаку. З першого удару був зупинений ворожий потяг, який розрізало навпіл. Про це очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Ворожий потяг тягнув понад 40 вагонів. У його складі були цистерни з паливно-мастильними матеріалами й контейнери, ймовірно, з боєприпасами.

Блискуча операція. Кажу, Сили оборони Півдня по ліквідації логістики — кращі, — зазначив Андрющенко.

Фото та відео доказів успішної спецоперації він пообіцяв оприлюднити сьогодні пізніше.

Нагадаємо, 14 червня представники руху опору вивели з ладу залізничне обладнання на станції «Рамєнскоє" російської залізниці, яку росіяни на Казанському напрямку використовували для забезпечення руху російських потягів на окуповані українські території. Внаслідок диверсії на понад три години стався збій графіків залізниці.