Неизвестную ранее органеллу обнаружили ученые внутри клеток человека

Ученые обнаружили новую органеллу в человеческих клетках

https://racurs.ua/n207354-neizvestnuu-ranee-organellu-obnarujili-uchenye-vnutri-kletok-cheloveka.html

Ракурс

Учені з американських Медичної школи Університету Вірджинії та Національного інституту охорони здоров’я виявили всередині клітин невідому раніше органелу, яка може стати ключем до нових методів лікування тяжких спадкових захворювань.

Про це повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники назвали цю органелу «геміфузомою» — спеціалізованою структурою, яка допомагає клітинам сортувати важливі вантажі.

Ця маленька органела виконує важливу роботу, допомагаючи нашим клітинам сортувати, переробляти та позбуватися важливих вантажів всередині себе, — вказано у статті. — Нове відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти, що йде не так при генетичних захворюваннях, які порушують ці важливі «господарські» функції.

Вчені вважають, що геміфузоми сприяють утворенню везикул — крихітних мішечків, схожих на пухирці, які діють як маленькі «вантажівки» всередині клітин. Геміфузома ж схожа на вантажний док, де везикули з'єднуються і передають вантаж. Цей процес має вирішальне значення для клітинного сортування, переробки та утилізації сміття.

Це все одно, що відкрити новий центр переробки всередині клітини, — наголошують дослідники. — Ми вважаємо, що геміфузома допомагає керувати тим, як клітини упаковують і переробляють матеріал, і коли це йде не так, це може сприяти виникненню захворювань, які впливають на багато систем організму.

Одним з таких захворювань є синдром Гержманського-Пудлака — рідкісне генетичне захворювання, яке може викликати альбінізм, проблеми із зором, захворювання легенів та проблеми зі згортанням крові. Проблеми з тим, як клітини справляються з вантажем, лежать в основі багатьох таких розладів.

Хоча геміфусоми досі не були виявлені, вчені кажуть, що вони напрочуд часто зустрічаються в певних частинах наших клітин. Щоб ідентифікувати органелу, яка з’являється і зникає в міру необхідності клітини, дослідники використали кріоелектронну томографію — потужний метод візуалізації, який «заморожує" клітини в часі.

Ми тільки починаємо розуміти, як ця нова органела вписується в загальну картину здоров’я і хвороби клітин, — зазначають учені. — Це захоплююче, тому що знайти щось справді нове в клітинах вдається рідко — і це дає нам абсолютно новий шлях для досліджень.

Джерело: EurekAlert