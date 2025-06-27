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Операторы получили инструменты борьбы со спам-звонками
Украинцы больше не будут получать спам-звонков — Федоровhttps://racurs.ua/n207368-ukraincy-bolshe-ne-budut-poluchat-spam-zvonkov-fedorov.htmlРакурс
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків.
Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі заявив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання, — заявив він.
Згідно з нововведеннями:
- бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично;
- уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.
Також змінюються інші важливі правила:
- в особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора;
- швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а користувач отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — це підстава подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду;
- підтримка для українців у зоні бойових дій — користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.