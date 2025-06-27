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Ракурс
Оператори отримали інструменти боротьби зі спам-дзвінками

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Федоров

27 чер 2025, 11:48
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Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків.

Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі заявив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання, — заявив він.

Згідно з нововведеннями:

  • бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично;
  • уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Також змінюються інші важливі правила:

  • в особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора;
  • швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а користувач отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — це підстава подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду;
  • підтримка для українців у зоні бойових дій — користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Джерело: Ракурс


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