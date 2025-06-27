Оператори отримали інструменти боротьби зі спам-дзвінками

https://racurs.ua/ua/n207368-ukrayinci-bilshe-ne-otrymuvatymut-spam-dzvinkiv-fedorov.html

Ракурс

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків.

Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі заявив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання, — заявив він.

Згідно з нововведеннями:

бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично;

уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Також змінюються інші важливі правила: