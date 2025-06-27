В Днепре возросло количество жертв российской ракетной атаки 24 июня

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Последствия российской ракетной атаки по Днепру 24 июня, фото: Сергей Лысак
В Днепре возросло количество жертв российской ракетной атаки 24 июняhttps://racurs.ua/n207369-v-dnepre-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskoy-raketnoy-ataki-24-iunya.htmlРакурс
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по місту, котру рашисти завдали 24 червня.
Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким, — розповів він.
Нагадаємо, 24 червня приблизно о 11.10 російська армія атакувала на Дніпропетровщині міста Дніпро та Самар. Під ракетний удар потрапила інфраструктура, навчальні та медичні заклади, АЗС, будівлі хлібзаводу та одного з промислових підприємств. Також був приліт поблизу пасажирського потяга № 52 сполученням «Одеса — Запоріжжя».