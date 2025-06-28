Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили склады боеприпасов в рф, фото: Генштаб ВСУ

Поражены склады боеприпасов в Брянской области — Генштаб

28 июн 2025, 22:10
999

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів росіян у Брянській області.

Про це сьогодні. 28 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області рф, — розповіли у Генштабі. — Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкту. Результати уточнюються.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжать вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров