Сили оборони вразили склади боєприпасів у рф, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n207415-urajeno-sklady-boieprypasiv-u-bryanskiy-oblasti-genshtab.html

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Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів росіян у Брянській області.

Про це сьогодні. 28 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області рф, — розповіли у Генштабі. — Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкту. Результати уточнюються.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжать вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.