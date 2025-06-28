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Сили оборони вразили склади боєприпасів у рф, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено склади боєприпасів у Брянській області — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n207415-urajeno-sklady-boieprypasiv-u-bryanskiy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів росіян у Брянській області.
Про це сьогодні. 28 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області рф, — розповіли у Генштабі. — Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкту. Результати уточнюються.
У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжать вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
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