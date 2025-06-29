Последствия обстрелов. Фото: прокуратура

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Ракурс

Харківська область знову була під прицілом російських окупантів.

У неділю, 29 червня, близько 10.00 російські літаки завдали серію авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району. Ворог скинув на населений пункт чотири КАБи. Обстріл пошкодив приватні будинки. Про це Харківська обласна прокуратура 29 червня повідомила в Telegram.

Крім того, сьогодні о 13.30 російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу в Купʼянську. Там загинув 54-річний чоловік. Ще один 32-річний чоловік дістав поранення і його у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини, які скоїла армія країни-агресора.

Нагадаємо, 29 червня у Сумській області під удар ворожих безпілотників потрапив Лебедин. Були пошкоджені адміністративні та приватні будівлі, а двоє місцевих мешканців дістали поранення.

А в Конотопі один із дронів влучив просто в балкон багатоповерхівки.