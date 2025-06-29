Окупанти вдарили по Конотопу й Лебедину. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n207432-okupanty-vdaryly-po-konotopu-y-lebedynu-na-sumschyni-foto-ruynuvan.html

Ракурс

Російська армія вдарила дронами по Сумській області.

Під удар ворожих безпілотників потрапили Лебедин і Конотопська громада. Зокрема, в Лебедині внаслідок атаки російських БпЛА були пошкоджені адміністративні та приватні будівлі. На місто летіли три безпілотники, один із них не здетонував. Постраждали двоє місцевих мешканців. Про цекерівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко та начальника Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомили в Telegram.

Серед постраждалих подружжя — 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою. Обох доправили до лікарні. На місці прильотів триває ліквідація наслідків обстрілу.

Також сьогодні вранці росіяни безпілотниками атакували Конотопську громаду. Один із дронів влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали.

В ОВА поінформували, що внаслідок атаки у громаді також пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, а в одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без світла.

Нагадаємо, орієнтовно 22−23 червня російська ствольна артилерія ворога дістала до села Піщане, що розташоване одразу за Сумами. Найімовірніше, ворог застосував для обстрілу Піщаного активно-реактивний снаряд 152-мм з самохідної артилерійської установки 2А36 («Гіацинт-Б») або 2С5 («Гіацинт-С»). Максимальна дальність польоту такого снаряда складає 33−40 км.