рф хоче побудувати порт і залізницю в Криму за допомогою Китаю. Фото:

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Країна-агресор росія хоче побудувати порт і залізницю в Криму за допомогою Китаю.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов планує залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури на півострові. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідникам вдалося з’ясувати, що нещодавно під час проведення засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо розбудови Керченського морського порту, який окупанти активно використовують для «сірого» експорту. Також домовлено про розбудову інфраструктури озера Донузлав, де розташована база російського військово-морського флоту.

Зазначається, що серед потенційних будівельників є China State Construction Engineering Corporation — одна з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей. Загальна сума капіталу оцінюється в 10 млрд дол.

Нагадаємо, у серпні 2024 року російські окупанти запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне.