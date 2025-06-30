рф сосредоточила около 50 тыс. военных. Фото:

https://racurs.ua/n207444-rf-sosredotochila-okolo-50-tys-voennyh-v-napravlenii-sum-wsj.html

Ракурс

Країна-агресор росія зосередила біля Сум близько 50 тис. солдатів.

Ця кількість приблизно утричі більша, ніж чисельність українських підрозділів на цьому напрямку. Окупаційні війська перебувають за 20 км від обласного центру. Москва зробила Суми наступною ключовою ціллю та використовує свою перевагу в живій силі. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що за останній рік лінія фронту розтягнулася на понад 1 тис. 200 км й російські війська тестують оборону ЗСУ на різних напрямках, завдаючи ударів там, де виявляють слабкі місця.

У травні росіянам вдалося здійснити прорив у Сумській області й українське командування терміново перекидати елітні сили військової розвідки, щоб стабілізувати ситуацію. Таким чином просування росіян було зупинено, а частина захоплених територій — відвойовано.

Українські військові, які перебувають на цьому напрямку, розповіли, що майже всюди вони мають менші ресурси і змушені воювати в складних умовах.

Як пише WSJ, що оборонні позиції на українській території виявилися недостатньо підготовленими після відступу з Курщини. У багатьох районах відсутні мінні поля. А окопи були побудовані так, що не можуть захистити українських захисників від російських дронів. Захисники розповіли, що змушені рити нові укриття буквально під вогнем.

Кожен день без укріплень — це день, коли хтось із нас може не повернутися, — розповів піхотинець Кирило, який раніше воював у Курській області, а нині — в Сумській.

Нагадаємо, 29 червня «Українська правда» з посилання на джерела в правоохоронних органах поінформувала, що армія російської федерації дотягнулася ствольною артилерією до передмістя Сум. Заявлялося, що з САУ «Гіацинт», яка може бити на 33−40 км, було обстріляне село Піщане, яке розташоване одразу за Сумами.

Згодом у Центрі протидії дезінформації заявили, що обстрілів обласного центру зі ствольної артилерії російської армії не зафіксовували.

Джерело: The Wall Street Journal