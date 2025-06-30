Норвежские F-35 перебросят на воздушную защиту польского транспортного хаба для ВСУ

Ракурс

Норвегія оголосила про намір розгорнути F-35 у Польщі восени 2025 року.

Метою місії є підтримати захист польського повітряного простору і ключового логістичного центру для допомоги Україні, повідомили в Міноборони Норвегії.

Аеропорт біля міста Жешув є головним транзитним вузлом для іноземної військової допомоги Україні.