Ракурс
Норвезькі F-35 перекинуть на повітряний захист польського транспортного хаба для ЗСУ

30 чер 2025, 16:09
Норвегія оголосила про намір розгорнути F-35 у Польщі восени 2025 року.

Метою місії є підтримати захист польського повітряного простору і ключового логістичного центру для допомоги Україні, повідомили в Міноборони Норвегії.

Аеропорт біля міста Жешув є головним транзитним вузлом для іноземної військової допомоги Україні.

Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні досягла місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу, — сказав міністр оборони Торе О. Сандвік

Джерело: Ракурс


