Ракурсhttps://racurs.ua/
Норвезькі F-35 перекинуть на повітряний захист польського транспортного хаба для ЗСУ
Норвезькі F-35 перекинуть на повітряний захист польського транспортного хаба для ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n207456-norvezki-f-35-perekynut-na-povitryanyy-zahyst-polskogo-transportnogo-haba-dlya-zsu.htmlРакурс
Норвегія оголосила про намір розгорнути F-35 у Польщі восени 2025 року.
Метою місії є підтримати захист польського повітряного простору і ключового логістичного центру для допомоги Україні, повідомили в Міноборони Норвегії.
Аеропорт біля міста Жешув є головним транзитним вузлом для іноземної військової допомоги Україні.
Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні досягла місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу, — сказав міністр оборони Торе О. Сандвік