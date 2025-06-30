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Вона також вказує, що у всіх країнах Європи дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту, і закликає президента підтримати законопроєкт № 12191 від
11.11.2024 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку
та моральності».
Модель OnlyFans создала петицию об отмене ответственности за создание порноконтента
Модель OnlyFans создала петицию об отмене ответственности за создание порноконтентаhttps://racurs.ua/n207463-model-onlyfans-sozdala-peticiu-ob-otmene-otvetstvennosti-za-sozdanie-pornokontenta.htmlРакурс
Модель OnlyFans Світлана Дворнікова створила петицію про скасування ст. 301 КК України, яка передбачає відповідальність за створення порнографічного контенту. Вона зазначила, що за 5 років сплатила 40 мільйонів гривень податків, проте поліція все одно почала проти неї кримінальне провадження.
Авторка наголошує:
Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути".
Світлана Дворнікова акцентує на тому, що практика застосування статті 301 КК України позбавлена не тільки правового, а й загального сенсу:
Українців карають штрафами у 25 500 грн за те, що вони переслали комусь еротичне фото через Telegram. У приватному листуванні. Між дорослими. Знову: де злочин? Хто постраждав?
За її підрахунками, у 2023 році за статтею 301 ККУ відкрили 1943 «справи-привиди», у яких немає ні злочинців, ні потерпілих, але на розслідування яких було витрачено 85,5 тисячі робочих годин слідчих.
Авторка петиції нагадала, що OnlyFans платить до державного бюджету понад $1 000 000 податків на рік, а 350 українських творців задекларували за рік 305,4 мільйона гривень доходу й заплатили 59 000 000 гривень податків.
Вона також вказує, що у всіх країнах Європи дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту, і закликає президента підтримати законопроєкт № 12191 від
Згідно з законопроєктом № 12191 від 11.11.2024, кримінальна відповідальність залишиться за:
- створення порнографічного контенту без згоди (порнопомста, deep fake);
- екстремальні види контенту (насильство, залучення тварин, тіл тощо);
- контент з залученням дітей та розповсюдження контенту серед дітей.
Окрім того, кримінальними злочинами залишаються сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми.
Посилання на петицію.