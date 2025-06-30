Модель OnlyFans створила петицію про скасування відповідальності за створення порноконтенту

https://racurs.ua/ua/n207463-model-onlyfans-stvoryla-petyciu-pro-skasuvannya-vidpovidalnosti-za-stvorennya-pornokontentu.html

Ракурс

Модель OnlyFans Світлана Дворнікова створила петицію про скасування ст. 301 КК України, яка передбачає відповідальність за створення порнографічного контенту. Вона зазначила, що за 5 років сплатила 40 мільйонів гривень податків, проте поліція все одно почала проти неї кримінальне провадження.

Авторка наголошує:

Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути".

Світлана Дворнікова акцентує на тому, що практика застосування статті 301 КК України позбавлена не тільки правового, а й загального сенсу:

Українців карають штрафами у 25 500 грн за те, що вони переслали комусь еротичне фото через Telegram. У приватному листуванні. Між дорослими. Знову: де злочин? Хто постраждав?

За її підрахунками, у 2023 році за статтею 301 ККУ відкрили 1943 «справи-привиди», у яких немає ні злочинців, ні потерпілих, але на розслідування яких було витрачено 85,5 тисячі робочих годин слідчих.

Авторка петиції нагадала, що OnlyFans платить до державного бюджету понад $1 000 000 податків на рік, а 350 українських творців задекларували за рік 305,4 мільйона гривень доходу й заплатили 59 000 000 гривень податків.

Вона також вказує, що у всіх країнах Європи дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту, і закликає президента підтримати законопроєкт № 12191 від 11.11.2024 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності».

Згідно з законопроєктом № 12191 від 11.11.2024, кримінальна відповідальність залишиться за:

створення порнографічного контенту без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальні види контенту (насильство, залучення тварин, тіл тощо);

контент з залученням дітей та розповсюдження контенту серед дітей.

Окрім того, кримінальними злочинами залишаються сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми.

Посилання на петицію.